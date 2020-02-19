حائل 24 جمادى الآخرة 1441هالموافق 18 فبراير 2020م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في فندق الملينيوم مساء اليوم المؤتمر السعودي الثاني لعلوم التمريض الذي نظمته جامعة حائل .وأعلن سمو أمير منطقة حائل عن جائزة سموّه للمتميزين في مهنة التمريض للعام القادم خلال كلمته التي القاها، وثمَّن سموه دور الممرض الذي يضاهي دور الطبيب، شاكراً قطاع التمريض على جهودهم الإنسانية، مثمناً سموه الدور الذي تقدمه جامعة حائل، واحتضانها للمؤتمرات العلمية، موضحاً أن عقد مثل هذه المؤتمرات النوعية يسهم في إبراز منطقة حائل علمياً.وعرض خلال الحفل فيلم قصير بعنوان "أجنحة الرحمة" يحكي قصة نشأة التمريض، وتطورها في السعودية، في حين ألقى معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، كلمة أشار فيها إلى تبني الجامعة مؤتمر سعودي لعلوم التمريض، والسبب في ذلك، المتوافق مع مهمتهم الإنسانية ودورهم الفاعل في القطاع الصحي.وفي ختام المؤتمر كرَّم سموه المحاضرين الرئيسين بالمؤتمر من الجامعات السعودية والأجنبية ثم تسلم سموه هدايا تذكارية قدمها معالي مدير الجامعة .// انتهى //00:02ت م0333