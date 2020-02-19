ظهران الجنوب 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي أمس المرحلة التمهيدية لدوري المدارس بالمحافظة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، وذلك بمقر نادي العرين بحضور عدد من قادة قوات التحالف العربي المرابطين على الحد الجنوبي ورئيس نادي العرين حسين الوادعي ومسؤولي إدارة التعليم ورؤساء ومدراء عدد من الدوائر الحكومية.واشتمل الحفل على عرض مرئي لفعاليات وانشطة دوري المدارس، ثم كلمة لمدير التعليم، أوضح خلالها أن 1796 لاعباً يشاركون في الدوري يمثلون 159 فريقاً من 49 مدرسة بقيادة 53 مشرفاً.وشدد الوادعي على أهمية تنفيذ المبادرة، ودورها الرئيسي في اكتشاف المواهب، ومن ثم صقلها من خلال الأندية الرياضية، ليكونوا داعمة قوية لتمثيل المنتخبات والأندية".//انتهى//00:02ت م0334