جدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة أمس محاضرة بعنوان "الإعلام الرقمي الجديد"، ضمن فعاليات المنتدى الثقافي، بحضور عدد كبير من المُهتمِّين بمجال الإعلام , بمقر الجمعية في حي الشاطئ بجدة.واستعرض المحاضر الدكتور حسّان عمر بصفر خلال المحاضرة التي أدارها الدكتور عدنان المهنّا العديد من الجوانب المهمّة عن الإعلام الرقمي، منها تعريف الإعلام الرقمي وسِماته وأدواتهِ كتويتر وفيس بوك واليوتيوب وغيرها، وتطرّق لانعكاسات الإعلام الرقمي على الإتصال الثقافي الحضاري بين الثقافات العالمية التي نعيشها، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهُ وجهان: سلبي وإيجابي مشددًا على وجوب تعزيز الجانب الإيجابي لدى المستخدمين.وتحدَّث بصفر عن أخلاقيات العمل الإعلامي بالإبتعاد عن الإساءة لأيّ شخص أو جنس أو نوع أو أتباع الأديان الأخرى، وأن تكون ثقافة الاحترام هي الثقافة السائدة بين الجميع، ضاربًا أمثلةً لقصص من الواقع على مايدور في عالم الإعلام الرقمي, مسهباً الحديث عن عملية قيادة الفكر والرأي من صغار السِّنِّ المنتشرة بيننا، مبيناً كيفية حماية الأبناء عن طريق تعليمهم أبجدية الإعلام الرقمي للأطفال، منوّهًا على وجوب توعيتهم توعية ذاتية وتوعية دينية، مشيرًا إلى اهتمام المملكة في سَنِّ قوانين النشر الإلكتروني والتي يجب أن يعرفها الجميع كبارًا وصغارًا.وقد أنهى بصفر محاضرتهُ بالإجابة على أسئلة الحاضرين، موضحاً أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي في منافسة قوية مع وسائل الإعلام الأخرى، ولذا ستحظى بالاستمرار في المنافسة والتطوّر.وفي ختام المحاضرة قدَّم ‏الدكتور عبدالعزيز بن صقر شهادات الشكر والتقدير للدكتور حسان بصفر والدكتور عدنان المهنّا بحضور الأستاذ محمد آل صبيح رئيس جمعية الثقافة والفنون بجدة والدكتور جمعان الغامدي مستشار مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، والمشرف على المنتدى الثقافي في الجمعية.// انتهى //00:35ت م0336