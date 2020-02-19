حائل 24 جمادى الآخرة 1441هالموافق 18 فبراير 2020م واساجتمع وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم باللجنة التنفيذية للتوطين مع الجهات ذات العلاقة.جرى خلال اللقاء مناقشة توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية، واستعراض الأنشطة الخاصة بالتوطين ومناقشة آلية النسب للمهن والأفراد والمؤسسات.// انتهى //00:41ت م0337