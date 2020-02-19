عام / وكيل إمارة حائل يجتمع باللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
حائل 24 جمادى الآخرة 1441هالموافق 18 فبراير 2020م واس
اجتمع وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم باللجنة التنفيذية للتوطين مع الجهات ذات العلاقة.
جرى خلال اللقاء مناقشة توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية، واستعراض الأنشطة الخاصة بالتوطين ومناقشة آلية النسب للمهن والأفراد والمؤسسات.
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