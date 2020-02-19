الليث 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسنظمت كلية الهندسة بالليث اليوم "ملتقى الخبرات الهندسية الأول" بحضور عميد الكلية الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي ضمن برامج الكلية الأكاديمية والبحثية والتعليمية وذالك بمقر الكلية بالليث .وبدات فعاليات الملتقى بكلمة لوكيل الكلية الدكتور محمد بن طاهر عابد، رحب فيها بالمشاركين في الملتقى موشيرا الى ان الكلية اطلقت العديد من البرامج ومن ابرزها " لقاء الخبرات الهندسية الأول " باستضافة أكاديميين ومهندسين وباحثين من الكفاءات الوطنية ممن لهم سجل حافل بالإنجازات وذوي خبرة عالية في هندسة البيئة وهندسة الإتصالات وهندسة الطيران وغيرها .من جانبه بين عميد الكلية الدكتور إسكندر هوساوي، أهمية الملتقى من حيث بناء الخطط الإستراتيجية لمستقبل التعليم الهندسي على جميع مستوياته وتخصصاته، بالإضافة للمكتسبات الشخصية والاطلاع على أحدث البرامج والخطط التعليمية المتطورة والمتقدمة في المجال الهندسي .// انتهى //02:28ت م0339