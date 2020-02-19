واغادوغو 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسقتل أكثر من 24 شخصاً وأصيب 18 آخرون في حصيلة أولية لهجوم استهدف قرية بانسي شمال بوركينا فاسو.وكانت السلطات في بوركينافاسو، أعلنت أمس الأول عثورها على خمس جثث لأشخاص كانوا قد تعرضوا للاختطاف في وقت سابق من قبل مسحلين مجهولين شمال البلاد.يذكر أن الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو كانت قد أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل, ونزوح أكثر من 600 ألف شخص منذ 2015 .// انتهى //02:28ت م0340