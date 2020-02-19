واغادوغو 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسعقد وزراء دول غرب إفريقيا بالعاصمة البوركينية واغادوغو اجتماعا، للبحث عن حلول لقرار نيجيريا المفاجئ إغلاق حدودها في شهر اغسطس الماضي للحد من التهريب.وكان قد اندلع خلاف بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا منذ أغلقت أكبر قوّة اقتصادية في إفريقيا حدودها البرية مع النيجر وبنين للحد من تهريب الأرز وغيره من السلع الأساسية.وأكد قائد الجيش النيجري سالو دجيبو، خلال أعمال المؤتمر، ان إغلاق الحدود من جانب واحد يتعارض مع جميع معاهدات التجارة وتلك المرتبطة بحرية الحركة التي وقعّت عليها نيجيريا ضمن إطار عمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.كما اشار المسؤول النيجري الى ان القرار اثار حفيظة جيران نيجيريا، وخصوصا بنين التي تتشارك معها حدودا برّية تحمل أهمية اقتصادية بالغة وحيث يعتاش الكثير من المواطنين من التصدير إلى أكبر سوق إفريقي يضم 190 مليون نسمة.// انتهى //02:29ت م0341