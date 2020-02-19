نيويورك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسهبط المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء بينما أنهى المؤشر ناسداك جلسة التداول في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف، بعد تحذير بشأن المبيعات من عملاق التكنولوجيا أبل أبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد العالمية.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 165.89 نقطة، أو 0.56 بالمئة، ليغلق عند 29232.19 نقطة بينما أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز جلسة التداول منخفضا 9.87 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 3370.29 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 1.57 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 9732.74 نقطة.// انتهى //04:23ت م0342