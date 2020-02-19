الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الجزائري .خالد الفيصل يكرّم خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل.أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي.فيصل بن بندر يلتقي سفير الأوروغواي ورئيس الغرف التجارية.فيصل بن بندر يكرم تجمع الرياض.أكثر من مليار و589 مليون ريال مشروعات تنموية في أبو عريش.أمير الشمالية: نعمل ليكون «مهرجان الصقور» وجهة سياحية.فيصل بن مشعل يؤكد أهمية تأصيل القدوة الحسنة لدى الشباب والفتيات.سعود بن نايف: الملك المؤسس رسخ قيمة التكافل الاجتماعي.رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان الألباني.زواج جماعي للحد من الإسراف في عويره."كورونا" لن يغير الاتجاه الاقتصادي للصين.اشتباه أممي في جرائم حرب سورية - روسية.مشروع استيطاني بمنطقة مصنفة للفلسطينيين في "صفقة القرن".علاوي رفض مقترحات كردية بشأن تشكيل الحكومة.إدانة أممية للأطراف المؤججة للصراع الليبي.. ومطالبات بوقف ترويع المدنيين.السودان: مفاوضات إيجابية حول قضايا سلطة دارفور.// يتبع //07:11ت م0004