المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياح نشطة, وتدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً .// انتهى //08:26ت م0011