يوكوهاما 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات اليابانية أنّ حوالى 500 من ركّاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما حيث تخضع لحجر صحّي بعد إصابة أكثر 540 شخصاً على متنها بفيروس كورونا المستجدّ بدأوا بمغادرتها اليوم إثر تأكّد عدم إصابتهم بالوباء.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ هؤلاء الركّاب الذين أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بحسب وزارة الصحة اليابانية، بدأوا بالنزول من السفينة.// انتهى //08:50ت م0012