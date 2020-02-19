عام / "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها .
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت .
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