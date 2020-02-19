هانوي 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسناقش اجتماع لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) التهديدات الأمنية غير التقليدية في هانوي اليوم.وقال وزير الدفاع الفيتنامي، نجو شوان ليش في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع "يعقد المؤتمر في سياق تطورات أمنية معقدة للغاية، لاسيما تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا الأخير، الذي يمثل تحديا للعالم والمنطقة".وأضاف "تقترح فيتنام على أعضاء آسيان بالقيام بإجراء أبحاث وتنظيم تدريبات لمواجهة انتشار فيروس كوفيد19- في عام 2020 ".// انتهى //09:52ت م0019