طريف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسشاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بطريف بجناح في معرض الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته السادسة بمحافظة طريف .وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على فرع الكلية التقنية بطريف النشمي بن عوده الرويلي أن المشاركة تأتي لنشر ثقافة العمل المهني في المجتمع والتشجيع على العمل الحر، واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في التدريب التقني والمهني، والتعريف ببرامج المعهد الصناعي وأقسام الكلية التقنية وتخصصاتها وتشجيع الأسر على حث أبناءهم على الالتحاق بها.// انتهى //09:53ت م0020