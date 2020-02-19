عام / وفاة أربعة أشخاص في أستراليا إثر تصادم طائرتين صغيرتين
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
كانبرا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
لقي أربعة أشخاص مصرعهم ، اليوم ، إثر تصادم بين طائرتين صغيرتين في أستراليا .
وأوضحت هيئة الطيران المدني الأسترالي في بيان لها اليوم أن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA44-، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.
وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق أستراليا ، حيث توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.
وبدأت السلطات المعنية بالتحقيق في الحادث.
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