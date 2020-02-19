كانبرا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم ، اليوم ، إثر تصادم بين طائرتين صغيرتين في أستراليا .وأوضحت هيئة الطيران المدني الأسترالي في بيان لها اليوم أن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA44-، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق أستراليا ، حيث توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.وبدأت السلطات المعنية بالتحقيق في الحادث.// انتهى //09:58ت م0021