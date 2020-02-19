بيروت 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج المشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين لاتخاذ قرار نهائي بشأن سداد سندات الأوروبوند المستحقة على الدولة اللبنانية في 9 آذار/ مارس المقبل أو عدمه في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير.وأشارت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين أمس خلال مواجهات وقعت مع جيش الإحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت عن تحذير الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدة أمس من تداعيات الوضع الكارثي في شمال غرب سوريا خصوصًا على الأطفال في منطقة تؤوي 3 ملايين شخص نصفهم تقريبًا من النازحين.ولفتت الانتباه إلى دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في تصريح له أمس كافة الدول إلى مساعدة المنظمة الدولية في مراقبة احترام حظر الأسلحة على ليبيا وذلك غداة اتفاق أوروبي بهذا الصدد.وتحدثت الصحف عن إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس تدمير سفينة تركية تحمل أسلحة وذخائر في ميناء العاصمة طرابلس.وأخبرت عن تحذير منظمة الصحة العالمية من أي إجراء غير متكافىء بخصوص مكافحة انتشار فيروس كورونا مستندة إلى دراسة تظهر أن أكثر من 80 % من المرضى يعانون شكلًا حميدًا من المرض.// انتهى //09:59ت م0022