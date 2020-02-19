قلقيلية 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم مدير التربية والتعليم في مدينة قلقيلية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر في مديرية قلقيلية ، أن جيش الاحتلال اعتقل مدير التربية والتعليم في قلقيلية صالح ياسين ، عقب مداهمة منزله في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت.واستنكرت المديرية عملية الاعتقال وعدتها استهدافًا جديدًا من قبل سلطات الاحتلال للمؤسسة التعليمية في فلسطين.وطالبت في بيان، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية كافة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، ولجم ممارسات الاحتلال؛ كونها تشكل تهديدًا صارخًا بحق المواثيق الدولية والأعراف والمنظومة الحقوقية كافة وعلى رأسها الحق في التعليم.// انتهى //11:08ت م0043