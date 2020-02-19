نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسينظم منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران، الاثنين المقبل، معرضاً للفن والجمال بعنوان" من وحي الطبيعية"، وذلك في بهو فندق ذا دسترك بنجران.ويستقطب المعرض الفني الفنانين التشكيليين من داخل المنطقة وخارجها لإبراز الأعمال الفنية التي تجسد الواقع الطبيعي والاجتماعي والتاريخي للمنطقة وما تحتويه من أثار وموروث ثقافي وبيئي مميز.وأكد الأمين العام لجائزة الأميرة صيته للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث حرص المنتدى على تجسيد المقومات الحضارية، والطبيعية، والتاريخية للمنطقة من خلال تخصيص محور رئيسي للفن التشكيلي ضمن الفعاليات لإبراز ونقل الصورة الزاهية عن تفاصيل التاريخ والجغرافيا في هذا الجزء العزيز من المملكة وتسليط الضوء إعلامياً على الإرث التاريخي والثقافي التي تتمتع به منطقة نجران.// انتهى //11:09ت م0044