إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم لقاء الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، ودعوته للأمم المتحدة إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم كشمير بمنح الشعب الكشميري حقه المشروع في تقرير المصير.وأخبرت عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان، وذلك بعد يوم من هجوم انتحاري استهدف الشرطة في مدينة كويتا وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.وعرجت صحف الأربعاء إلى إجراء القوات المسلحة الباكستانية أمس تجربة ناجحة على صاروخ مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادر على إصابة أهدافه بدقة عالية.وتطرقت إلى تأكيد وزارة الداخلية الباكستانية حول فرار العضو البارز بحركة طالبان الباكستانية والمتحدث السابق باسمها إحسان الله إحسان من السجن.وتناقلت إعلان حركة طالبان الأفغانية عن استكمال مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق سلام نهاية فبراير الجاري.وتابعت في الشأن الإقليمي والدولي تطورات الوضع الأمني في كل من العراق وليبيا، وارتفاع حصيلة حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل في الصين.// انتهى //11:11ت م0046