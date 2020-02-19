جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبلت غرفة جدة أمس، الوفد التجاري البريطاني للمدن الذكية والتقنيات الحديثة برئاسة مدير دائرة التقنية والمدن الذكية في وزارة التجارة البريطانية جيمس أوهيرن، وذلك لعقد اجتماعات ثنائية والتعرف على الفرص الاستثمارية في مجال التقنية والمدن الذكية بين البلدين.وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي، أن الزيارة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في كونها تفتح آفاقاً جديدة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاستثمار في بريطانيا, معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة نتائج مهمة من خلال إيجاد شراكات استراتيجية بين قطاع الأعمال بين البلدين تستهدف إقامة مشروعات مشتركة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.وعَـد كتبي المملكة السوق الأكثر أهمية لبريطانيا في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد المشاريع البريطانية لـ 374 مشروعاً تنوعت ما بين المشاريع الخدمية والصناعية والعقارية والعلمية والفنية والتراخيص المؤقتة، وأن حجم الاستثمارات البريطانية في السعودية سجل حتى فبراير 2018م ما يقارب 3.3 مليار دولار (12.5 مليار ريال).يُذكر أن اللقاءات الثنائية المشتركة بحثت العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبرامج حماية المخاطر الرقمية، والبيانات المركزية والحلول الرقمية، والتحول الرقمي، وبرمجيات المرافق فيما يخص الطاقة والمياه، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومجالات العمارة والتخطيط الرئيسي للتصميم الداخلي والجرافيكي، وحلول هندسة البناء، وأنظمة الأمن والسلامة وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالمدن الذكية.// انتهى //11:12ت م0048