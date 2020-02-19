جيزان 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستُنظم غرفة جازان الأحد القادم، ورشة عمل بعنوان " إدارة التغيير .. المبادئ والاستراتيجيات " ، وذلك بمسرح الغرفة.وستتناول الورشة التي يقدمها المستشار نواف بن سليمان أبا الخيل، العديد من المحاور حول تعاريف ومصطحات التغيير و أسباب موانع التغيير و أدوات التغيير و أشهر مدارس ومنهجيات التغيير و الحالات الدراسية.ودعت الغرفة الراغبين والراغبات إلى التسجيل في الورشة عبر موقع فعاليات غرفة جازان.// انتهى //11:14ت م0050