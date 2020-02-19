ثقافي / " إدارة التغيير .. المبادئ والاستراتيجيات " ورشة عمل بجازان
الأربعاء 1441/6/25 هـ الموافق 2020/02/19 م واس
جيزان 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
تُنظم غرفة جازان الأحد القادم، ورشة عمل بعنوان " إدارة التغيير .. المبادئ والاستراتيجيات " ، وذلك بمسرح الغرفة.
وستتناول الورشة التي يقدمها المستشار نواف بن سليمان أبا الخيل، العديد من المحاور حول تعاريف ومصطحات التغيير و أسباب موانع التغيير و أدوات التغيير و أشهر مدارس ومنهجيات التغيير و الحالات الدراسية.
ودعت الغرفة الراغبين والراغبات إلى التسجيل في الورشة عبر موقع فعاليات غرفة جازان.
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11:14ت م
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