بيشة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأجرى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة جراحة ناجحة لمصاب في حادث مروري نتج عنه اصابه في الفقرات العنقية.وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود كسر متهشم في الفقرة العنقية الأولى وكذلك وجود إنزياح وتحرك بين التقاء الفقرة العنقية الاولى وقاع الجمجمة.وقرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية مستعجلة وهي عمل إرجاع للإزاحة وعمل تثبيت بين الفقرات العنقية وقاع الجمجمة، وتكللت العملية بالنجاح ولايزال المصاب في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.// انتهى //11:20ت م0053