الجزائر 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حرص بلاده على استرجاع هيبتها على الصعيد الخارجي، مبينًا أنها لن تتسامح في الملفات العالقة مع فرنسا بشأن ماضيها الاستعماري في الجزائر.وأبرزت استقبال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم من طرف رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لافتةً النظر إلى تأكيد بوقادوم بذل الجزائر كل ما تستطيع من أجل إنهاء الحرب في ليبيا.وتطرقت صحف الجزائر إلى تحذيرات منظمة الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى من تداعيات الوضع الكارثي بمحافظة إدلب السورية، واصفةً إياه بـ"المروع".// انتهى //11:26ت م0056