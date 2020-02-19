الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة المعدة لتنفيذ مرحلة العد الفعلي ستكون الأولوية للذين يتنقلون بشكل سريع كما هو واقع "الحرمين الشريفين، والمستشفيات، والفنادق" في جميع مناطق المملكة "، بدء من مساء يوم الثلاثاء 22 رجب المقبل، في حين تنطلق أعمال التعداد والمتمثلة بزيارة الباحثين للأسر بدء من يوم الأربعاء 23 رجب 1441هـ.وأوضح الفهيد أن السبب في ذلك يعود لكون المتواجدين في هذه الأماكن من المواطنين والمقيمين والزائرين يتنقلون بشكل سريع أكثر مما هو عليه في المساكن وأماكن تواجد السكان المعتادة، مبينًا أن الهيئة العامة للإحصاء قد اتخذت عددًا من الإجراءات التقنية والفنية الإحصائية لزيادة دقة وجودة البيانات الإحصائية، بهدف الوصول إلى معلومات تفصيلية عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في تلك الأماكن.وبين الفهيد أن العمل ما يزال جاريًا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني والتي انطلقت يوم الإثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ والتي تستغرق 33 يومًا، وتستمر حتى يوم الجمعة 11 رجب 1441 هـ، حيث يتواجد في الميدان ما يقارب 11 ألف مراقب يعملون على مقابلة رئيس الأسرة ووضع ملصقًا يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهو إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيًّا.يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020" سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.// انتهى //11:33ت م0057