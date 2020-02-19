الرباط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى مستقبل العلاقات المغربية اليابانية في ضوء الزيارة التي قام بها للمغرب نائب وزير الخارجية الياباني ناكاتاني شينيشي التي توجت بإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصًا في مجال الاستثمار.وتحدثت عن انعقاد الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بجنيف الذي شاركت فيه الأطراف الليبية المتحاربة من أجل بحث إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في ليبيا، وتحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام والانسحاب من المواقع العسكرية.وتابعت صحف الأربعاء الوضع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وتناقلت تحذير الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى من تداعيات الوضع الكارثي بالمنطقة بسبب القصف والمعارك المستمرة التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السوريين أغلبهم من النساء والأطفال.كما تناولت الوضع في العراق، مشيرة إلى إدانة الأمم المتحدة استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين السلميين، داعيةً السلطات العراقية إلى ضمان أن لا يلحق أذى بالمحتجين.// انتهى //12:05ت م0069