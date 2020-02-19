فرسان 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة فرسان ممثلاً بوحدة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع قسم التوعية الصحية والصحة العامة بمستشفى فرسان العام بعنوان " إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ", بحضور مدير المكتب عبدالله بن محمد نسيب, وذلك بمقر المكتب بالمحافظة.وأوضح مدير مكتب تعليم فرسان أن البرنامج يأتي منسجماً مع جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان التوعوية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره بين الطلاب والطالبات، مشددًا على ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة الواجب اتباعها في جميع المرافق التعليمية للوقاية منه.‬وبين أن البرنامج يهدف إلى توعية منسوبي المكتب والمرشدين الصحيين بمدارس فرسان ورفع الوعي الصحي لديهم عن الفيروس والطرق التي يجب إتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.‫وأشار إلى أن البرنامج الذي يقدمه أخصائي الصحة العامة محمد بن أحمد نسيب، يتضمن عدد من المخاوف حول التعريف بفيروس كورونا ومسبباته، وكيفية انتقال العدوى، إضافة إلى أهم الطرق للوقاية منه والحد من انتشاره، وكيفية التعامل مع المرض عند الإصابة به - لا سمح الله -، والطرق السليمة لاستخدام معدات الحماية الشخصية في التعامل مع المرضى والمخالطين وضرورة تعزيز النواحي الصحية، والدور التوعوي والتثقيفي للمرشدين الصحيين بالمدارس.// انتهى //12:12ت م0070