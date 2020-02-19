الأحساء 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسينظم نادي محافظة الأحساء الأدبي الأحد المقبل، لقاءً تحت عنوان "رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020"، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الشربا السعودي) لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ويقدمها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ.ودعا أدبي الأحساء الجميع للحضور والمشاركة في هذا اللقاء.// انتهى//12:14ت م0071