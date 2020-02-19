رام الله - الخليل 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من محافظتي رام الله و الخليل.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عبد الجابر زيد من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب استدعائه لمراجعة مخابراتها في معتقل "عوفر".من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة إياد قطينة من قرية الصرة جنوب الخليل بعد تفتيش منزله.// انتهى //12:22ت م0072