الرياض 25 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستكمل المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مشروع الربط الإلكتروني الذي يعمل على جمع البيانات بشكل آلي من 13 جهة حكومية، ونقلها إلى مستودع بيانات المرصد الوطني للعمل، المستضاف بداخل مركز المعلومات الوطني.ويدعم الربط اتخاذ القرارات وتطوير البرامج من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات التي تعرض نتائجها من خلال البوابة الإلكترونية للمرصد الوطني للعمل NLO.sa لاتخاذ قرارات مبنية على البراهين تعكس واقع سوق العمل السعودي.ويسهم الربط الإلكتروني في تقديم فوائد متعددة للمرصد الوطني للعمل وأصحاب العلاقة من خلال تمكين المرصد من تحديث جميع البيانات بشكل مباشر، وإجراء العمليات التحليلية والإحصائية أنياً، ويغطي هذا الإجراء عمليات تحميل البيانات الأولية أو التزايدية آلياً من المصدر إلى المرصد بسلاسة، بالإضافة الى تعظيم المنافع لأصحاب العلاقة من خلال تمكينهم من الوصول إلى جميع البيانات المنقولة، وإجراء العمليات التحليلية والإحصائية أنياً.// انتهى //12:50ت م0075