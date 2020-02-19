سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن جويفان الرويلي وعدد من أعضاء المجلس، حيث دشن سموه خلال الاستقبال الحساب الرسمي لجمعية أيتام صوير على منصة تويتر .واستمع سموه لشرح عن الجمعية التي تهدف لغرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم وتوفير الرعاية له، وتأهيل أسر الأيتام لرعايتهم وتنميتهم لسوق العمل، وتقديم الاستشارات والمساعدة في حل المشكلات التي قد تواجه اليتيم، ونشر فضائل كفالة الأيتام وتوعية المجتمع لحقوقهم.وأكد سمو أمير منطقة الجوف على دور مثل هذه الجمعيات لرعاية الأيتام وتقديم خدمات إنسانية لفئة عزيزة علينا، وتقديم المساعدات لهم من خلال توجيههم التوجيه الصحيح، والمساعدة في نشر ثقافة رعاية اليتيم، داعياً الله للجميع بالتوفيق .// انتهى //12:56ت م0078