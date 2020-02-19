الأحساء 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسافتتح مدير عام تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى أمس، فعاليات معرض "نتاج تعلم 2"، االهادف إلى التعريف بدور وعمل مراكز الأحياء المتعلمة، من خلال التدريب على البرامج التعليمية والمهارات الحياتية والمهنية والتوعوية، بحضور عدد من القيادات التعليمية.واحتوى المعرض الذي شارك فيه 6 مراكز أحياء متعلمة وعدد من مدارس تعليم الكبار، على ثمانية أركان هي: التصوير، والخياطة، الطباعة، والأركت، وفن التجميل، والكروشية، واستخدام الوسائل التعليمية في مدارس تعليم الكبار.ويمّكن مراكز الأحياء المتعلمة حصول المرأة على شهادة معتمدة للعمل في المؤسسات والقطاعات الخاصة، وفتح مشاريع صغيرة، والحصول على وظائف مختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدات من خلال برامجها للمرحلة الثانية 3000 متدربة.وتأتي فعاليات المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، بمناسبة اختتام المرحلة الثانية لمراكز الأحياء، الذي يتزامن مع مناسبة العقد العربي لمحو الأمية التابع لإدارة تعليم الكبار "بنات" وذلك في مقر المعرض الطلابي، ويستهدف طالبات المدارس في قطاعي الهفوف والمبرز والقرى الشرقية والشمالية ومدارس تعليم الكبار.// انتهى//12:57ت م0079