الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنيابة عن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتتح مدير الإدارة العامة لطب الأسنان الدكتور سعود أورفلي اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشر من المؤتمر السعودي للجمعية السعودية لتقويم الأسنان في فندق الفيصلية بالرياض.ويستعرض المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، مهارات وخبرات الأطباء والعاملين في مجال تقويم الأسنان ما توصل إليه تخصص تقويم الأسنان من تطور تقني ومهني وإمكانية الاستفادة منها في تعزيز القدرات والمهارات المهنية لأطباء الأسنان، ويهتم هذا المؤتمر البارز بتطوير مهارات وخبرات الأطباء والعاملين في مجال تقويم الأسنان.وأوضح رئيس الجمعية السعودية لتقويم الأسنان الدكتور محمد الحربي في كلمته خلال المؤتمر أن الزملاء أعضاء مجلس الإدارة عملوا خلال الفترة الماضية بعد انتخاب المجلس لاختيار محتوى علمي ومواضيع مهمة للمؤتمر حيث تم الإعلان عن عدة مسارات مختلفة للجوائز البحثية سيتم التنافس عليها من قبل المشاركين بالمؤتمر .من جانبه قال رئيس لجنتي العلاقات العامة والاعلام عضو مجلس إدارة مجلس الجمعية السعودية لتقويم الدكتور فيصل الخيال: إن لجنة الإعلام في المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان تعتبر أحد اللجان الرئيسة والمهمة التي أظهرت الجوهر الحقيقي للمؤتمر حيث أنها بينت للمشاهد والقارئ والمحتوى الذي أجريت من خلاله هذا المؤتمر من المحاضرات العلمية وورش العمل المصاحبة.وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة بعض الآراء حول المستجدات التي تصب في التطور العلمي لعلاج تقويم الأسنان وحرصنا من خلال المناقشة أن تقوم سياستها وإجراءاتها بتوجيه وتقديم أفضل طرق العلاج، مبينًا أن الآراء التي تم مناقشتها خلال المؤتمر سيتم الأخذ بها ودراستها مع الأطراف الاخرى بعد انتهاء المؤتمر للوصول إلى أفضل المقترحات بهذا الخصوص ورفع التوصيات للجهات ذات العلاقة .وبعد حفل الافتتاح قص الدكتور سعود أورفلي الشريط للمعرض المصاحب للمؤتمر يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لتقويم الأسنان وبعض المسؤولين والإعلاميين, حيث اطلعوا على أبرز الخدمات والأجهزة والمواد الحديثة التي تقدمها الشركات المختصة في مجالات تقويم الأسنان.// انتهى //13:00ت م0080