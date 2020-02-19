لندن 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يرافقه الملحق الثقافي السعودي المكلف عبدالعزيز الردادي، أمس جامعة إمبريال كولج في لندن.وكان في استقبال سموه رئيسة الجامعة أليس غيست، ونائب رئيس الجامعة مايكل مورفيو، إضافة إلى عددٍ من الطلبة السعوديين في الجامعة ورؤساء الجمعية السعودية في إمبريال والنادي السعودي في لندن.وعقد سموه اجتماعًا برئيسة الجامعة وكبار مسؤوليها بحثوا خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة، وسبل التعاون بين إمبريال كولج لندن مع الجامعات السعودية في مجالات تقنية وطبية وهندسية.عقب ذلك تجول سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بعض مرافق الجامعة منها مركز علوم البيانات.كما التقى سموه والملحق الثقافي المكلف بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة حيث جرى خلاله استعراض المقترحات والأفكار وسبل تعزيز النجاح للطلبة في مجال دراستهم في الجامعة، مما يسهم في نقل الخبرات العلمية لجامعات الوطن ومؤسساته الحكومية والخاصة.// انتهى //13:02ت م0081