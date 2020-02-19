نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان.وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً عن مشاريع وزارة النقل في المنطقة للعام المالي الجاري، يتضمن المشروعات الجاري تنفيذها و عقود الصيانة ومبادرات السلامة المرورية.كما اطلع سمو نائب أمير المنطقة على مشاريع رفع السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها،وما تم إنجازه من خطوات في تصميم مسار مشروع طريق نجران – جازان.وشدّد سمو نائب أمير المنطقة، على أهمية تنفيذ مشروعات الطرق في أوقاتها والأخذ في الحسبان توفر سلامة الطرق، ومطابقتها لشروط السلامة المرورية.// انتهى //14:17ت م0122