جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية بانسي شمالي بوركينا فاسو, وأسفر عن العديد من القتلى والمصابين, بالإضافة إلى خطف عدد من الأشخاص.وأعربت الأمانة العامة عن أسفها الشديد لوقوع هذا الهجوم الإرهابي، مقدمة تعازيها لحكومة وشعب بوركينا فاسو, ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.وشددت الأمانة العامة على موقف المنظمة الثابت الذي يدين جميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع والمسببات.// انتهى //14:17ت م0123