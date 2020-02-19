المنامة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستستضيف اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بطولة آسيا للتجديف داخل الصالات المغلقة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للتجديف، خلال الفترة من 21-17 مارس المقبل، بصالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة.وأعرب رئيس لجنة التجديف في الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عيسى الغاوي عن سعادته باستضافة البحرين للبطولة، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم كافة الرياضات .وأشار الغاوي إلى أن البطولة سيشارك فيها عدد من دول قارة أسيا، وتشهد تنافس بمختلف الفئات العمرية من الجنسين، مشيدًا بدور الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع ورئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية في متابعته للمنتخبات المشاركة ، مثمنًا الدعم والمتابعة من الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية في متابعة كافة الأمور، لضمان نجاح البطولة لما تحمله من أهمية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجنة البارالمبية البحرينية في استضافة مختلف البطولات لذوي العزيمة.// انتهى //14:18ت م0124