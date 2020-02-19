محايل 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة التعليم في محافظة رجال ألمع اليوم, حفل جائزة الدكتور علي الألمعي للتفوق الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى مدارس المحافظة في دورتها الخامسة, بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري, ومدير التعليم رئيس لجنة الجائزة إبراهيم بن يحي كدوان, وصاحب الجائزة الدكتور علي الألمعي, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأولياء الأمور، وذلك بمسرح إدارة التعليم.وأوضح مدير التعليم أبراهيم كدوان خلال كلمته التي ألقاها أن هذا التكريم هو تتويج على ما قدمه هؤلاء الطلاب والطالبات من جهد بذلوه طوال العام فكان لهم ما أرادوا من قطف ثمار التفوق والتميز ، مشيراً إلى أن الجائزة وضعت لهدف وهو خلق روح التنافس الإيجابى البناء بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي وبث روح التنافس والسعي وراء التفوق وتحقيق التطلعات.من جانبه أكد محافظ رجال المع أن العلم والتعليم في هذه البلاد المباركة قد حظي بعناية ورعاية واهتمام بالغ من ولاة الأمر - حفظهم الله -, مشيراً إلى أن الجائزة دليل واضح على دعم التعليم وأهله وعلى المواطنة الصالحة في رعاية المعلم وتكريم طلابه, مقدماً شكره الجزيل للدكتور علي الألمعي على هذه المبادرة غير المستغربة.عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً وثائقياً عن مراحل الجائزة خلال الأعوام الماضية، نالت استحسان الحضور، ثم جرى تكريم الطلاب المتفوقين، ثم قدم أوبريت بعنوان "إشراق" بمشاركة طلاب ثانوية علي بن أبي طالب ومتوسطة رجّال.// انتهى //14:18ت م0125