حائل 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، تعيين "35" حارس وحارسة أمن، بنظام العقود السنوية، لمن اجتازوا الاختبار والمقابلة الشخصية، واستكملت جميع إجراءاتهم، والتأكد من مؤهلاتهم، وذلك ضمن الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد المجماج، أن من جرى توقيع العقود معهم لوظائف حراس الأمن رجال ونساء، وتعيينهم على الوظائف المخصصة لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، قد انطبقت عليهم الشروط المطلوبة المستمدة من البرنامج الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على بذل الجهود والمتابعة على توفير الوظائف وفق احتياجات الوزارة وفروعها.// انتهى //14:21ت م0127