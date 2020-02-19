ينبع 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في تصفيات المرحلة الوطنية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت "بنات" الفيرست ليجو، والتي نظمتها وزارة التعليم و تستضيفها محافظة ينبع على مدى ثلاثة أيام بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة، النتائج النهائية وتتويج الفرق الفائزة والتي جاءت على النحو التالي: المركز الأول حصده فريق رقم ٤٢من إدارة تعليم الرياض ممثلا للمملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، والمركز الثاني جاء لفريق رقم ٦١من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، والمركز الثالث فريق رقم ٦٢من إدارة تعليم جدة.جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي اقيم بهذه المناسبة، وحضره مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية بينبع رويدة بنت عبد الحميد سمان، ومشرف عام النشاط العلمي ومنسقة مشروع الأولمبياد الوطني للروبوت بوزارة التعليم حميدة بنت أحمد الزكري، وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية بالوزارة.وأكدت مساعدة الشؤون التعليمية بينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، خلال كلمتها على الجوانب المحورية في رؤية المملكة 2030، وحرصها على أن ينتقي أبناء هذا الوطن عالم الذكاء الاصطناعي كعلم يحمل معه واقعاً مختلفا يتناسب مع متطلبات المستقبل والذي تجسد في أولمبياد الروبوت الوطني، ليأخذ بالطالبات نحو آماله العلية وأهدافه الجلية، حيث إنهن جوهرة التنمية وأساسها.وأشارت إلى أن هذه المسابقة العلمية التنافسية الممزوجة بالعلوم والرياضيات والتقنية والهندسة، تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم في مملكة العطاء والنماء، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت وتوظيفها لخدمة المواد التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الطالبات للاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال التعليم.وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي تحاكي المناسبة، قدم من خلالها طلاب وطالبات مدارس التعليم والطفولة المبكرة بينبع، لوحة فنية وطنية تنوعت بين العروض التراثية والأناشيد الترحيبية وأوبريت "وطن الشموخ"، كما تم تكريم الإدارات التعليمية المشاركة والمشرفات ومنسقات ومحكمات المسابقة .// انتهى //14:23ت م0129