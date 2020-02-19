الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، خلال الملتقى الدعوي الربيعي النسائي، دورة تدريبية بعنوان "دور المرأة في أمن الوطن"، استمرت ثلاثة أيام، وذلك في محافظة المخواة.وشملت الدورة عدداً من المحاور، منها : توعية النساء بضرورة الأمن الوطني، ودورهن في تحقيق الأمن في ضوء الكتاب والسنة، وقواعد المصالح والمفاسد، وتوعية النساء بأهمية الأمن الفكري وتحصينهن بالعلم الشرعي، وبيان أهمية طاعة ولي الأمر وأنها واجبة بنصوص الكتاب والسنة وسبب صلاح المجتمع.كما تضمنت الدورة الكثير من البرامج والمحاضرات منها دورة الإلقاء الفعال، التي تهدف إلى تدريب الداعيات على التحضير المميز للمادة العلمية، مع استخدام الوسائل المناسبة لتوصيل المعلومات للمستفيدين من الدورات والمحاضرات، حيث حضر الدورة أكثر من "281" مستفيدة، فيما بلغ عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من "14200", بينما جرى توزيع عدد من الهدايا القيمة للمشاركات في مسابقات الدورة اليومية.من جهة أخرى، أٌلقيت محاضرة أخرى بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام" تناولت أهمية توعية النساء بحقوقهن التي كفلها لهن الإسلام، وخطر الدعوات التي تستهدف أمنهن واستقرارهن.// انتهى //14:24ت م0130