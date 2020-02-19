الدمام 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.ونوه سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً أنها علاقات متينة قائمة على أسس راسخة، منذ عهد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، مبيناً سموه أن البلدين يجمعهما روابط الأخوة والقربى والمصير المشترك، والعلاقات في مختلف المجالات تشهد تعاوناً مميزاً، متمنياً سموه لمملكة البحرين حكومةً وشعباً دوام التقدم والرخاء.من جهته أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مشيراً أن العلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين تتواصل على مختلف المستويات والمجالات، مفيدا أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- والبحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حريصة على استمرار هذه العلاقة الأخوية المميزة، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.// انتهى //14:29ت م0132