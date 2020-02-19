الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس, محاضرتين عن "الانحراف الفكري أسبابه ومؤشراته وطرق الوقاية منه"، و"ضوابط الجهاد", وذلك ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية الثانية التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، والمقامة في مدرسة حراء في جزيرة أدوا المالديفية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة في المالديف.وألقى المحاضرة الأولى الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، بين فيها الانحراف الفكري وأنواعه، مبيناً مظاهر الانحراف الفكري مثل الغلو في الدين، والتكفير والإرهاب والتفجير والتعصب، والخلل في منهجية طلب العلم وسوء الظن بالآخرين، موضحاً أسباب الانحراف الفكري مثل عدم التلقي عن العلماء، ومخالفة منهج السلف الصالح في التلقي والاستدلال، والجهل بالدين، وتقديم الهوى، والجهل بمقاصد الشريعة، مشيراً إلى أن هناك أسباباً للانحراف الفكري تربوية واجتماعية وأسرية وإعلامية.واستعرض الغامدي خلال المحاضرة طرق الوقاية من الانحراف الفكري، منها طلب العلم عن العلماء الربانيين، والاهتمام بالقرآن والسنة، والمناقشة والحوار مع من ظهرت عليه علامات الانحراف الفكري، وبيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة.فيما بين الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي في محاضرة "ضوابط الجهاد"، الفهم المغلوط للجهاد في العصر الحاضر، وشروط الجهاد الشرعي، وما هي مراحل التشريع التي مرّ بها الجهاد في سبيل الله، مبيناً ضوابط الجهاد، ولماذا يتم طرح هذا الموضوع في هذا الوقت، وأنه من الواجب علينا إيضاح حقيقة الجهاد في سبيل الله، وأن الإسلام ليس دين قتل أو تدمير، وإنما هذا هو فهم المسيسين للإسلام، والرد على المخالفين، كما ينبغي كشف الشبهات التي يضلل بها أصحاب الأفكار المنحرفة شباب المسلمين.// انتهى //14:31ت م0134