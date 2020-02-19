أبها25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أهمية التركيز على تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي ، ودعم ومساندة الميدان ، واعتبار ذلك من الألويات الهامة التي توليها الإدارة جل اهتمامها .جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الشؤون التعليمية في الإدارة أمس ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح .وتضمنت الجلسات عرضا لمنجزات إدارات الشؤون التعليمية والمكاتب ، وتجربة ثانوية الفرعين في بوابة المستقبل ،قدمها قائد المدرسة ماجد القحطاني ،فيما استعرض مشرف التدريب التربوي سعيد الأسمري "إدارة وتنظيم عمليات التطوير المهني" ، و قدمت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي ورقة حول "تجويد أداء برامج الإرشاد" ، إضافة إلى حلقة نقاش حول مستجدات لائحة تقويم الطالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمساعد مدير إدارة الاختبارات والقبول علي القيسي، واختتمت الجلسات بعرض عدد من التوصيات .// انتهى //14:34ت م0136