جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأستقبل معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , اليوم في مقر المنظمة بجدة, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء والوفد المرافق بالمملكة العربية السعودية الدكتور هشام الجضعي.وأعرب الدكتور الجضعي, عن شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات مختلفة, مشيداً بمبادرة المنظمة بإنشاء منصة للهيئات الوطنية للدواء التي يمكن من خلالها أن يتم تبادل الأفكار والخبرات, مؤكداً عن استعداد الهيئة للعمل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جوانب مختلفة من أجل تنظيم الدواء والغذاء, وذلك من خلال الإطار الإسلامي المشترك للرؤية السعودية 2030.وأثنى معالي أمين عام المنظمة بما تقوم به هيئة الغذاء والدواء من دور ريادي في تنظيم أعمالها, مرحباً باستعداد الهيئة للقيام ببرامج وأنشطة مشتركة مع الأمانة العامة للمنظمة في مجالات متعددة منها , إطلاق حملات التطعيم في المجتمعات الأقل نمواً، بالإضافة إلى تسهيل إنتاج وتوريد أدوية ولقاحات آمنة وذات جودة, وبأسعار مقبولة من قبل الدول الأعضاء.// انتهى //15:32ت م0199