جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسكَرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي بمقر الهيئة بجدة اليوم, عددا من منسوبي الهيئة وفروعها المُحالين للتقاعد .وأشار الطريقي في كلمته خلال حفل التكريم إلى أن الاحتفاء بالمتقاعدين ما هو إلا عرفان وواجب نؤديه، وحرصاً على صون حق التقدير والاعتزاز بزملاء نكن لهم كل التقدير والاحترام , مؤكداً أن الشخص يشعر بالرضا حين يقدم لوطنه عمل صادق ويزداد الشخص ارتياحا وسعادة عندما يرى أن ما قام به من جهد خلال مشوار عمله مقدراً لدى منشأته التي أمضى فيها جل عمره ويشعر بأنه أوفى بما اُوكل إليه بصدق، فلابد من أن يُشكر وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به تجاهكم.كما كَرم الرئيس العام للهيئة 42 موظفًا شاركوا في الاستجابة الميدانية لحادث التلوث النفطي الذي تم مكافحته على شواطئ محافظة جدة, وذلك نظير جهودهم المميزة في إزالة التلوث وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمساهمة في حماية البيئة البحرية.وشهد الحفل الذي حضره نواب هيئة الارصاد وحماية البيئة، عرض فيلم "قصة نجاح" الذي يحكي مسيرة عمل الهيئة منذ عام 1930م حتى اليوم، وفيلم عن أعمال فريق الاستجابة للتلوث بالزيت على شواطئ جدة، بعدها سلّم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمكرّمين.// انتهى //15:34ت م0200