الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي), مشددةً على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار الطلبات في الموعد المحدد لكل طالب.وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر توظيف) على الرابط التالي (( https://jobs.sa ))// انتهى //15:34ت م0201