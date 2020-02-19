جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم ، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان.وأستمعا سموهما خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.// انتهى //15:34ت م0202