ينبع 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واستنطلق فعاليات " التسنيدة والحدرة " بمحافظة ينبع خلال الفترة من 5 مارس حتى 7 مارس القادم، بفعاليات متنوعة، حيث تبدأ فعالية المارثون النسائي بتاريخ 2020/3/5 من خيمة البلدية بالكورنيش الشمالي المقابل لفندق النوفتيل من الساعة الرابعة عصرا وتنتهي بالمنطقة التاريخية.فيما تبدأ فعالية تسنيدة الرجال بتاريخ 2020/3/7م من ينبع البحر إلى قرية المبارك بينبع النخل الساعة السادسة صباحا، حيث رصت اللجنة المنظمة العديد من الجوائز للمشاركين عبارة عن سيارة للتسنيدة الرجال وسيارة لمارثون النساء والعديد من الجوائز القيمة.ولتحفيز أكبر عدد ممكن للمشاركة يستثنى من الحصول على جوائز التسنيدة لهذا العام جميع من سبق لهم الحصول على جوائز بفعاليات التسنيده المنفذة بالنسخ السابقة، ويشترط بالمشاركين تسجيل رقم الهوية الوطنية بالرابط، والمطابقة للهوية الوطنيةمن قبل اللجنة المنظمة، و تسليم نموذج الكشف الطبي بعد أعتماده من المراكز الصحية إلى اللجنة المنظمة بالموقع، وأستلام الزي الخاص بالمشاركة.وأوضح محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أن "التسنيدة" احتفالية سنوية يشارك فيها جميع أهالي ينبع وخارجها" وذلك لما تمثله من رياضة حقيقية وموروث مميز للمحافظة.وأضاف:" تستعد محافظة ينبع هذا العام لعمل مميز يتمثل بتنفيذ التسنيدة والحدرة الموروثين الشعبيين المهمين بالمحافظة، وتأتي فعالية هذا العام بشكل مختلف وذلك من خلال إشراك أهالي الينبعين بيوم واحد من خلال فعالية "التسنيدة والحدرة"، وذلك تجسيدا للموروث الأصيل لسكان ينبع البحر والنخل".// انتهى //15:35ت م0203