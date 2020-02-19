جدة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة اليوم , قائد المنطقة الغربية المُعين حديثًا اللواء طيار ركن أحمد الدبيس.وهنأ سموه خلال اللقاء اللواء الدبيس بمناسبة تعيينه, سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.من جهته, قدم قائد المنطقة الغربية شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة , مطلعاً سموّه على نبذة عن الأعمال التي ينفذها قطاع المنطقة الغربية.// انتهى //15:44ت م0204