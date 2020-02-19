الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلن مدرب منتخب الكويت دينكو عن جاهزية لاعبيه لمواجهة العراق غداً في الجولة الثانية لكأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً.وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر أن المباراة مهمة للمنتخبين خاصة بعد خسارتهما في الجولة الأولى.وأضاف : "المنتخب العراقي ليس بالسهل و لديه عناصر مميزة لكن ثقتي كبيرة باللاعبين وأنهم سيقدمون كل مالديهم لإعادة الأمل في التأهل .وفي ذات السياق اعترف حارس المنتخب الكويتي عبدالرحمن كميل بالأخطاء الفردية التي وقع فيها زملائه في اللقاء السابق أمام موريتانيا, مؤكداً عزمهم على تصحيح الأخطاء و خطف النقاط من أمام العراق.فيما أكد مدرب منتخب العراق قحطان جثير أن مباراة الكويت ستكون استكمالاً لإعداد المنتخب العراقي , وأنهم يطمحون للنتيجة وتجهيز اللاعبين لبطولة آسيا.فيما قال حارس منتخب العراق أحمد شاكر: "منتخب الكويت لديه عناصر شابه ومميز جداً , لكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية و الظهور بمستوى مشرف".// انتهى //15:50ت م0207